Отмена Имолы повлияла на финансовые результаты Ф1

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Отмена из-за наводнения Гран При Эмилии-Романьи в Имоле негативно повлияла на финансовые результаты Формулы 1 по итогам второго квартала 2023 года. Это следует из финансового отчёта компании Liberty Media, которая владеет Формулой 1.

Выручка Формулы 1 во втором квартале 2023-го составила $724 миллиона, снизившись на $20 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале суммарные выплаты всем командам составили $344 миллиона против $368 миллионов в 2022-м. Расходы на организацию Гран При Лас-Вегаса за отчётный период составили $7 миллионов.

Прибыль Формулы 1 во втором квартале выросла по сравнению со вторым кварталом 2022 года – $53 миллиона против $49 миллионов годом ранее.

«Выручка Формулы 1 снизились во втором квартале, поскольку произошёл рост расходов на продвижение и спонсорство, а доходы от продажи телевизионных прав сократились, – говорится в отчёте Liberty Media. – Несмотря на то, что в прошедший период было проведено на одну гонку меньше, чем планировалось, промоутерские взносы выросли, как и выросли спонсорские доходы за счёт привлечения новых спонсоров и продления истекающих контрактов.

Доходы от прав на телетрансляции снизились, но были частично компенсированы ростом подписчиков сервиса F1 TV, а также увеличением размеров выплат по новым подписанным контрактам.

Кроме того, на снижение выручки повлияло уменьшение доходов от фрахта, и более низкие доходы от оказания услуг гостеприимства на автодроме [имеется ввиду продажа билетов в Паддок-клуб] за счёт того, что в отчётный период было проведено на одну гонку меньше.

Частично это снижение было компенсировано увеличением доходов от лицензирования и более высоким доходом, связанным с продажей шасси Формулы 2/Формулы 3».