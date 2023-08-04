Сафнауэр: В Renault не захотели ждать обозначенный срок

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Неделю назад в Спа в Alpine выпустили неожиданный пресс-релиз, в котором рассказали о прекращении сотрудничества с руководителем команды Отмаром Сафнауэром. Отмар доработал бельгийский уик-энд, и в понедельник официально оставил свой пост.

Уже после этих событий в беседе с Speed City Broadcasting Сафнауэр рассказал, что решение прекратить сотрудничество было взаимным, и связано оно с тем, что высшее руководство концерна Renault требовало от команды результатов в нереалистичные сроки.

Отмар Сафнауэр: «Решение определённо было взаимным. Я изложил временные рамки, которые потребуется, чтобы эффект от перемен стал заметным. Знаете, команда Формулы 1 – не футбольный коллектив. У нас двое гонщиков и ещё 998 механиков, инженеров, специалистов по аэродинамике, поэтому на перемены требуется время.

Боссы Renault не приняли обозначенные сроки – они хотели побыстрее, но мы с этим не согласились. Так что да, решение было взаимным».

Сафнауэр добавил, что собирается продолжить карьеру в Формуле 1: «Я не хочу вдаваться в детали контракта, но в течение года я не могу работать на другие команды, но контракт не мешает мне работать в Формуле 1.

Например, я могу устроиться на работу к поставщику силовых установок, или помогать программе F1 Experiences, или Формуле 1, или FIA. Вероятно, я вернусь раньше, чем через двенадцать месяцев.

Я не достиг того, чего хотел. Я рассчитывал сделать из Alpine высокоэффективную команду и был на пути к этому. Жаль, что у всех хороших специалистов были контракты до 2024 и 2025 годов. Надеюсь, они всё же присоединяться к команде, но это теперь уже им решать».