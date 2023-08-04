Стало известно вероятное новое название AlphaTauri

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Мы уже рассказывали, что в следующем сезоне команда AlphaTauri сменит название. Высока вероятность, что новым титульным спонсором станет немецкий производитель модной одежды Hugo Boss.

Австрийскому изданию Motorsport-Magazin удалось выяснить вероятное новое название AlphaTauri. Если сведения журналистов верны, то со следующего года команда из Фаэнцы будет выступать под названием Hugo Boss Bulls Racing.

В данный момент Hugo Boss сотрудничает с командой Aston Martin. Представитель британкой команды так прокомментировал новости о возможном сотрудничестве производителя одежды и AlphaTauri: «Бренд Boss был и будет официальным модным партнёром Aston Martin».