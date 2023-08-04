В Mercedes готовят обновления машины к Спа

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Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, что команда готовит обновления машины к Гран При Бельгии, который состоится на трассе в Спа 26-28 августа. В команде рассчитывают, что новинки позволят ещё сократить отставание от Red Bull Racing и Ferrari.

Эндрю Шовлин: «У нас ещё будут новинки. Мы постараемся привезти обновления в Спа. Надеюсь, они позволят сократить то отставание, которое у нас всё ещё остаётся. Мы продолжим понемногу дорабатывать машину.

Последние несколько гонок получились самыми весёлыми для нас в этом сезоне, и мы надеемся сделать ещё один шаг вперёд, поскольку хотим начать побеждать в гонках в обозримом будущем. Мы много работаем ради достижения этой цели.

Результаты двух последних гонок особенно порадовали, поскольку мы сами добились результатов, а не благодаря неудачам соперников или проблемам с надёжностью. У машины очень хороший темп – приятно отправиться на летний перерыв после успешной гонки. Больше всего радует, что теперь наша машина быстра и в квалификации, и на дистанции гонки.

Нам пришлось отыгрываться после начала сезона. Команда много работала, чтобы привозить новинки на каждый этап. Приятно видеть, что сейчас мы можем бороться с Ferrari и всего немного уступаем Red Bull Racing».