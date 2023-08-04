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В Pirelli подвели итоги двухдневных тестов на трассе Спа, которые прошли 1-2 августа. В работе на трассе принимали участие команды Aston Martin и McLaren.

Погодные условия способствовали тестам промежуточных и дождевых шин для сезона 2024 года. Во вторник Лэнс Стролл проехал 70 кругов с лучшим результатом 1:57.697 секунды, а Оскар Пиастри – 47 кругов с лучшим временем 2:00.682 секунды.

В среду тесты продолжили Ландо Норрис (40 кругов с лучшим временем 2:00.628 секунды) и Стоффель Вандорн (53 круга с лучшим временем 1:57.631 секунды).

Марио Изола, руководитель Pirelli Motorsport: «Как и в дни Гран При Бельгии, во время двух дней тестов постоянно шёл дождь. Следовательно, нам пришлось скорректировать программу, сосредоточившись на работе с промежуточными и дождевыми шинами. Состояние асфальта заметно менялось в зависимости от количества воды на трассе.

Несмотря на сложности, мы смогли проехать почти 1500 километров. Тесты получились очень полезными, поскольку позволили собрать важные данные, которые помогут в планировании дальнейшей тестовой программы до конца года».