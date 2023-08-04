Вольфф: Мы не ожидали такого преимущества Red Bull

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В 2023 году команда Red Bull Racing выиграла все двенадцать гонок сезона. Похожее преимущество над соперниками было у Mercedes в 2014-м и в 2016-м, но её руководитель Тото Вольфф считает, что сравнения проводить некорректно, поскольку в те годы не было тотального преимущества одного гонщика.

Тото Вольфф: «Я не знаю, было ли наше доминирование таким же или меньшим, но, по крайней мере, наши гонщики боролись друг с другом. И эта борьба немного развлекала всех остальных, но сейчас нет ничего похожего.

Я часто говорю, что Формула 1 – это меритократия, и мы должны дать отпор.

Разумеется, мы не ожидали, что у Red Bull окажется такое преимущество. Думаю, их последние новинки позволили сделать шаг вперёд – они только увеличили своё преимущество. Но, повторюсь, мы не должны опускать руки, и продолжим делать всё, что в наших силах».