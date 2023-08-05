Джордж Расселл высоко оценил потенциал Williams

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До перехода в Mercedes в 2022 году, Джордж Расселл три сезона выступал за Williams. В 2023-м команда усилиями Алекса Элбона заработала 11 очков и занимает седьмое место в Кубке конструкторов. Расселл высоко оценивает потенциал Williams и считает, что у коллектива из Гроува есть всё необходимое, чтобы в будущем стать ведущей командой средней группы.

«Алекс очень талантливый гонщик, и я рад видеть, что когда машина быстра, он демонстрирует свои возможности, – приводит слова Джорджа Расселла издание Racingnews365. – В случае с Williams мы говорим о команде, которая много и упорно работает.

У них было несколько сложных лет, но сейчас их возглавляет Джеймс Ваулз, и я считаю, что они находятся на правильном пути. Они попытаются всё сделать для того, чтобы оказаться во главе команд средней группы. Я рад за Джеймса, Алекса и всю команду Williams».