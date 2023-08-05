Хайнс-Йоахим Штук: Штайнер не знает, как руководить

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Хайнс-Йоахим Штук, бывший гонщик Формулы 1 и ветеран немецкого автоспорта, хочет, чтобы вслед за Даниэлем Риккардо на стартовую решётку вернулся Мик Шумахер. Штук уверен, что невыразительные выступления Мика в прошлом сезоне связаны не только с медленной машиной Haas, но и с плохим руководством Гюнтера Штайнера.

Хайнс-Йоахим Штук: «Мик Шумахер должен использовать свою нынешнюю работу, чтобы пробиться на старт. Нет сомнений, что он многому научится во время тестов и на симуляторе, но неизвестно, как скоро он получит место за рулём.

Если вы не имеете возможностей проявить себя в гонке, то публика быстро о вас забудет. Второй год подряд в роли запасного гонщика точно не пойдёт Мику на пользу.

Пока неизвестно, какие у Тото Вольффа планы на Мика. Найти место нелегко, но я не сомневаюсь, что Мик должен выступать в Формуле 1.

Шумахер должен вновь продемонстрировать свои умения за рулём машины, которую он заслуживает, и с правильным руководителем команды. Не таким, как Гюнтер Штайнер, который не знает, как руководить и помогать людям. В правильных условиях у Мика был бы хороший шанс».