Хорнер: Марко – ночной кошмар для пиарщиков команды

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Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко известен тем, что часто не выбирает выражения в беседах с журналистами и прямо говорит то, что думает. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер признал, что несдержанность Марко периодически становится головной болью для pr-службы команды.

Кристиан Хорнер: «Я знаком с Хельмутом уже давно. Впервые я с ним встретился в 1996 году, когда мне нужно было купить трейлер для моих команд в Формуле 3000 и Формуле 2. В первую очередь, Хельмут – страстный гонщик, и он всегда был очень прямолинейным.

Он настоящий ночной кошмар для наших пиарщиков. Когда Хельмут теряет контроль над собой, то журналистам достаточно слегка подтолкнуть его, чтобы получить цитату для яркого заголовка.

Он просто называет вещи своими именами. Он скажет вам именно то, что думает. В этом отношении Хельмут очень похож на Ники Лауду. Они оба из одного поколения и очень похожи.

Я отношусь к Хельмуту с огромным уважением — он многое сделал за эти годы, и в свои 80 лет по-прежнему стремится к совершенству».