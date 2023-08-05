Логан Сарджент: У меня есть всё для следующего шага

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Лучшим результатом Логана Сарджента в дебютном сезоне в Формуле 1 остаётся одиннадцатое место на этапе в Сильверстоуне. Гонщик Williams честно признаёт, что пока выступает ниже своих возможностей, но он уверен, что обладает всем необходимым, чтобы прибавить после летнего перерыва.

Логан Сарджент: «Сейчас я не на тех позициях, на которых хочу быть, но на последних этапах я значительно прибавил и вижу прогресс. Я теперь лучше понимаю, как нужно пилотировать машину. На самом деле, речь идёт о мелочах, но из этих мелочей складывается большая картина.

В этом году были моменты, когда я слишком поздно тормозил перед поворотом или слишком сильно снижал скорость из-за того, что входы в повороты на больших скоростях приводили к нестабильному поведению машины.

Это были незначительные особенности пилотирования, которые необходимо скорректировать, чтобы найти подход к машине. Подобные вещи не влияли на баланс Формулы 2, но машина Формулы 1 очень чувствительная, и такие мелочи приводят к заметной разнице в скорости.

У меня высокие ожидания, и я хочу хорошо пилотировать. Несколько раз в этом сезоне я разочаровывался в себе, поскольку не сделал то, что мог сделать. В такие моменты мне казалось, что я что-то упускаю.

Задача сводится к тому, чтобы оставить такие моменты в прошлом и собрать вместе все составляющие. Я чувствую, что это станет следующим шагом, поскольку теперь у меня есть всё необходимое».