Менеджер Пьера Гасли: Мы разочарованы формой Alpine

В 2023 году Пьер Гасли перешёл в Alpine на место Фернандо Алонсо. Французский гонщик надеялся регулярно бороться за места на подиуме, но после двенадцати этапов сезона его лучшим результатом в гонке остаётся седьмое место в гонке в Монако и третье место по итогам спринта в Спа.

Гийом Ле Гофф, менеджер Пьера Гасли, рассказал, что форма команды не соответствует ожиданиям гонщика.

«Машина Alpine получилась такой, какой получилась, – заявил Ле Гофф в эфире RMC. – Она немного не соответствует нашим ожиданиям. Так что да, с нашей стороны присутствует некоторое разочарование.

Пьер уходил из AlphaTauri не для того, чтобы бороться за одно или два очка. Это не секрет».