Оскар Пиастри заменит Юки Цуноду в AlphaTauri?

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Продолжает обрастать новыми подробностями история трансферного рынка Формулы 1, главным участником которой стал резервный гонщик Alpine Оскар Пиастри.

После того, как Фернандо Алонсо подписал контракт с Aston Martin, в Alpine объявили, что его заменит Оскар Пиастри, однако сам австралийский гонщик прямо заявил, что не будет выступать за команду из Энстоуна в 2023 году. Из заявления Пиастри сделали однозначный вывод – если Оскар отказался от места в Alpine, значит он уже знает, что будет выступать в другой команде.

Наиболее вероятным местом работы молодого гонщика посчитали McLaren, где австралиец якобы заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо, однако британская Times предполагает, что Пиастри перейдёт в AlphaTauri на место Юки Цуноды.

В пользу этой версии газета приводит аргумент, что менеджером Оскара является Марк Уэббер, который до сих пор сотрудничает с Red Bull, в хороших отношениях с руководством команды и является официальным послом компании Porsche, которая в 2026 году должна стать поставщиком силовых установок для Red Bull Racing. Контракт Юки Цуноды с AlphaTauri истекает в конце сезона, и в команде не спешат с заявлением о продлении.

Если у Оскара Пиастри действительно есть вариант перейти в AlphaTauri, то тогда понятно, почему он отказался от контракта с Alpine. В случае, если австралиец успешно зарекомендует себя в команде из Фаэнцы, то через несколько лет ему будет открыта дорога в Red Bull Racing на место Серхио Переса, чей контракт с командой истекает в конце 2024-го.