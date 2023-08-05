Палмер: Mercedes приближается к первой победе в сезоне

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Бывший гонщик Формулы 1 Джолион Палмер в традиционной колонке подвёл итоги Гран При Венгрии, покритиковал Ferrari и выразил уверенность, что в ближайших гонках Mercedes одержит первую победу в сезоне.

Джолион Палмер: «Медленно, но верно Mercedes приближается к своей первой победе в 2022 году. Джордж Расселл не только завоевал свой первый поул, но и уверенно лидировал в первой половине Гран При Венгрии, выстояв под прессингом со стороны более быстрой Ferrari Шарля Леклера, и только потом отступил и отстал. Его напарник Льюис Хэмилтон выглядел сильнее на дистанции гонки и повторил свой лучший результат в сезоне, финишировав вторым.

Мы уже видим наметившуюся тенденцию в Mercedes: Хэмилтон лучше выглядит на дистанции гонки, но ему приходится сложнее из-за более низких стартовых позиций. Справедливости ради стоит отметить, что в квалификации в Венгрии Льюису не повезло – в своей единственной попытке на новых шинах в финале на его машине не открылась DRS, поэтому он прекратил атаковать и довольствовался лишь седьмым местом, тогда как Расселл заслуженно завоевал поул.

Однако если бы Хэмилтон не перестал атаковать, даже с неработающим крылом DRS мог бы занять пятое место, опередив обоих гонщиков Alpine. Учитывая его блестящий старт, при более высокой позиции он бы в первом повороте наверняка обогнал Ландо Норриса и сразу начал бороться с лидерами. В реальности он застрял позади Норриса, что привело к отставанию от соперников. Это вынудило Хэмилтона и Mercedes вновь отыгрываться.

Тем не менее, темп Mercedes в гонке вновь оказался обнадёживающим. Расселлу удалось сдержать Карлоса Сайнса не только на первом отрезке, но и на протяжении всей гонки. Хэмилтон и вовсе оказался самым быстрым на втором отрезке, когда все ехали на шинах Medium. Частично этому способствовала пустая трасса перед ним.

Теоретически это была гонка, от которой в Mercedes не ждали чего-то особенного – после свободных заездов казалось, что они перешли в режим минимизации потерь. Не всегда можно сказать, насколько сильно команды скрывают скорость в пятничных тренировках, но Расселл назвал пятницу в Венгрии одной из самых сложных в сезоне. Возможно, так и есть, учитывая ухабистую и медленную трассу. Принимая во внимание дождевую третью тренировку, удивительно, что команде удалось изменить ситуацию и вывести машину в рабочий диапазон в квалификации.

Позади тринадцать этапов, и траектория Mercedes является одной из самых очевидных в пелотоне – команда приближается к первой победе в сезоне, которую, как мне кажется, они одержат в одной из следующих гонок.

Другим фактором, который даёт Mercedes преимущество, является склонность Ferrari не максимизировать свой потенциал из-за не лучших стратегических решений. Разрыв между Леклером и дуэтом Mercedes в чемпионате продолжает сокращаться. Борьба за второе место в Кубке конструкторов тоже накаляется благодаря пуленепробиваемой надёжности Mercedes и их превосходной стратегии. После Венгрии две команды разделяет всего 30 очков.

В очередной раз Ferrari может винить свою стратегию в том, что они не добились более высоких результатов, чем четвёртое и шестое места в Будапеште. Почти необъяснимо, почему Леклер финишировал позади обоих гонщиков Red Bull Racing, которые стартовали десятым и одиннадцатым.

Было очевидно, что всем, кто не на стратегии одного пит-стопа, необходимо избегать шин Hard. Но даже для одной остановки этот состав не был оптимальным выбором. В действиях Ferrari можно было увидеть логику – они позвали Леклера в боксы в тот момент, поскольку хотели защитить лидерство от «подрезки» Ферстаппена. И чтобы выполнить требования регламента, они должны были поставить Soft или Hard. Стратегия одного пит-стопа на тот момент означала, что им нужно ставить Hard, но в конечном итоге это стало катастрофической ошибкой.

Если бы Шарль уступил позицию на трассе и выбрал стратегию Сайнса или Хэмилтона, заключающуюся в переходе на Soft на последнем отрезке гонки, то он, вероятно, победил бы или, по крайней мере, поборолся бы за победу. Но это была ещё одна гонка, в которой первое место ускользнуло от гонщика из Монако. Уверен, во время летнего перерыва он будет задаваться вопросом, почему так произошло.

Когда выбор из стратегических вариантов прост, в Ferrari справляются, но в динамичной гонке, такой как в Венгрии, у них возникают проблемы, и они теряют очки в пользу Red Bull и Mercedes. Всё это привело к тому, что к началу летнего перерыва Ферстаппен и Red Bull уплыли от Ferrari далеко вперёд, а позади их стремительно догоняет Mercedes – подвиг, в который мало кто верил после такого начала сезона».