Представлены календари Формулы 2 и Формулы 3 на 2024 год

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Организаторы Формулы 2 и Формулы 3 представили календари на сезон 2024 года.

В следующем году в Формуле 2 пройдут 14 этапов – все в рамках гоночных уик-эндов Формулы 1. По сравнению с 2023-м, в календаре произошла одна замена – вместо Зандфорта Формула 2 приедет в Катар, где впервые пройдёт этап этого молодёжного чемпионата.

Календарь сезона 2024 года в Формуле 3 включает десять этапов. В этой серии перемен по сравнению с нынешним сезоном не произошло – все трассы сохранили свои места в календаре.

Календарь Формулы 2 на сезон 2024 года

Дата Этап Место проведения 29 февраля-2 марта Бахрейн Сахир 7-9 марта Саудовская Аравия Джидда 22-24 марта Австралия Мельбурн 17-19 мая Италия Имола 23-26 мая Монако Монако 21-23 июня Испания Барселона 28-30 июня Австрия Шпильберг 5-7 июля Великобритания Сильверстоун 19-21 июля Венгрия Будапешт 26-28 июля Бельгия Спа 30 августа-1 сентября Италия Монца 29 ноября-1 декабря Катар Лосаил 6-8 декабря Абу-Даби Яс-Марина

Календарь Формулы 3 на сезон 2024 года

Дата Этап Место проведения 29 февраля-2 марта Бахрейн Сахир 22-24 марта Австралия Мельбурн 17-19 мая Италия Имола 23-26 мая Монако Монако 21-23 июня Испания Барселона 28-30 июня Австрия Шпильберг 5-7 июля Великобритания Сильверстоун 19-21 июля Венгрия Будапешт 26-28 июля Бельгия Спа 30 августа-1 сентября Италия Монца