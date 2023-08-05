Проблемы Aston Martin связаны с канадскими новинками

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В июньском Гран При Канады Фернандо Алонсо финишировал вторым, повторив лучший результат в сезоне, после чего результаты Aston Martin пошли вниз, и в следующих четырёх гонках выше пятого места Фернандо не поднимался.

Перед Гран При Бельгии руководитель команды Майк Крак признал, что в команде ошиблись с выбором направления развития машины, поэтому результаты снизились. Итальянскому Formu1a.uno удалось выяснить, что снижение конкурентоспособности команды главным образом связано с техническими новинками, которые впервые появились на машине в дни гоночного уик-энда в Канаде.

Главная «заслуга» в потере формы связана с днищем машины, которое генерирует большую прижимную силу. Это привело к изменению баланса и сделало AMR23 гораздо более чувствительной машиной.

В результате инженерам и механикам стало сложнее подбирать оптимальные настройки. Если в первых гонках сезона машина практически с первого выезда на трассу была конкурентоспособной, то теперь команде приходится уделять больше времени работе с настройками.

В Aston Martin готовят очередные новинки, которые позволят исправить повышенную чувствительность машины, но поскольку во время летнего перерыва все работы необходимо приостановить, команде потребуется ещё какое-то время, чтобы вернуть себе былую форму.