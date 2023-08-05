Риккардо не гарантировано место в AlphaTauri в 2024-м

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Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что Даниэль Риккардо может не рассчитывать на место в команде раньше 2025 года. Более того, никто сейчас не гарантирует австралийцу место в AlphaTauri в следующем сезоне.

«Причина, по которой Даниэль согласился на место в AlphaTauri не в том, что он давно стремился выступать за команду следующие пять лет, – приводит слова Кристиана Хорнера издание Racingnews365. – Он видит в этом кратчайший путь к возвращению за руль конкурентоспособной машины. Совершенно очевидно, что он хочет получить место в Red Bull Racing в 2025 году, когда в команде появится вакансия.

Мы дали Даниэлю возможность до конца этого сезона доказать, что он не утратил былую форму. И только после этого мы примем решение, остается ли он в AlphaTauri ещё на двенадцать месяцев.

Мы всегда отправляли гонщиков в AlphaTauri, чтобы они развивались в команде как потенциальные кандидаты на место в Red Bull Racing. Даниэль прекрасно об этом знает, и его цель состоит в том, чтобы вернуться в нашу команду, но это не произойдёт раньше 2025 года».