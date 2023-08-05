Слухи: Ferrari предлагает Леклеру пятилетний контракт

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Контракт Шарля Леклера с Ferrari истекает в конце 2024 года, но гонщик и команда уже начали переговоры о новом соглашении.

Французское издание Sportune сообщает, что руководство Скудерии предложило Шарлю подписать контракт сроком на пять лет до конца 2029 года. По слухам, соглашение подразумевает формулу «2+3»: в 2025-м и 2026-м Леклер обязан выступать за Ferrari вне зависимости от результатов, а перед каждым следующим годом будет действовать опцион, который позволит гонщику досрочно уйти из Скудерии, если машина команды не позволит добиться определённых результатов.

Не менее интересна и сумма контракта, которая сделает Шарля Леклера одним из самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1. Якобы за пять лет зарплата монегаска составит 185 миллионов евро – с каждым годом выплаты будут расти, и в финальный, пятый год контракта, Шарль заработает 50 миллионов евро.

При всём этом Sportune добавляет, что Ferrari – не единственный вариант продолжения карьеры для Леклера. За последнее время менеджер гонщика Николя Тодт был замечен в моторхоумах Mercedes, Aston Martin, Alpine и даже Red Bull Racing. Но были это реальные переговоры или попытка надавить на Ferrari, чтобы договориться о более выгодных условиях контракта, остаётся только догадываться.