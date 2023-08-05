В Формуле 1 не заинтересованы в появлении новой команды

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Владельцы Формулы 1 из Liberty Media по-прежнему не заинтересованы в появлении в чемпионате новой команды в 2025 году, хотя президент FIA Мохаммед бен Сулайем активно поддерживает заявку Майкла Андретти.

В разговоре с инвесторами во время представления финансового отчёта, исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей заявил, что согласен с позицией президента Формулы 1 Стефано Доменикали, который всегда настаивал, что новая команда должна представлять ценность для чемпионата.

«Полагаю, мы со Стефано сходимся во мнении, что сейчас в Формуле 1 выступают десять великолепных команд, и мы в восторге от того, чего они добились, – заявил Грег Маффей. – Запущен процесс отбора новых команд, но планка установлена очень высоко. И совершенно неясно, какую ценность может добавить новая команда. Среди действующих команд тоже есть сомнения по поводу появления новой команды.

Мы с FIA провели продуктивное обсуждение этих вопросов. Достигли ли мы согласия по всем вопросам? Нет, обсуждение продолжается, и я надеюсь, что мы всё решим».