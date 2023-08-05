В Mercedes опубликовали отчёт об устойчивом развитии

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В Mercedes опубликовали свежий отчёт об устойчивом развитии команды за прошедший год.

Прогресс команды в области экологии включает сокращение выбросов от авиаперевозок на 21 % (экономия более 2 600 тонн выбросов CO2) за счёт значительных инвестиций в устойчивое авиационное топливо и программы сокращения углеродного следа, которая была верифицирована независимыми организациями.

Команда находится на пути к достижению целей по сокращению выбросов Категории 1 и Категории 2 на 100% и сокращению выбросов Категории 3 на 50% к 2026 году и достижению нулевого уровня выбросов в 2030 году.

98% всех отходов команды перерабатываются, а потребление природного газа снижено на 13% в рамках программы перехода на полную электрификацию.

За счёт перевода трейлеров команды на биотопливо, удалось на 88% сократить выбросы в рамках европейской части сезона, а общее годовое сокращение выбросов превысило 60%.

В рамках программы Accelerate 25, направленной на разнообразие, равенство и инклюзивность, общее количество женщин в команде выросло до 16,6% по сравнению с 11% в 2019 году.

За первые шесть месяцев 2023 года из общего числа новых сотрудников 37% были из недостаточно представленных групп. Представительство этнических меньшинств среди сотрудников команды увеличилось с 3% в 2019 году до 8,9% по состоянию на июнь 2023 года.

В команде разработана и запущена новая структура управления, этики и нормативно-правового соответствия, а также опубликован новый индивидуальный Кодекс деловой этики.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Результаты любой ценой без учёта более широких последствий – такой подход больше не приемлем в современном мире. Но устойчивость не обязательно означает компромисс.

Обеспечение устойчивых высоких результатов стало руководящим принципом в нашей работе. За последний год мы расширили нашу деятельность в области устойчивого развития, чтобы лучше понять наше влияние на планету и роль в обществе, но нажимать на тормоз – не вариант.

Мы продолжим инвестировать в инициативы, которые помогут нам стать более устойчивыми, и, как команда, мы понимаем, что крайне важно подходить к этой задаче так же, как мы подходим к работе на трассе. Наша цель заключается в постоянном повышении стандартов не только в спорте, но и за его пределами».