Алонсо: Мне нравится, что Макс ведёт нормальную жизнь

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Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо признался, что ему импонирует Макс Ферстаппен, благодаря образу жизни за пределами гоночных трасс. Вне гоночных уик-эндов Макс не ведёт себя, как знаменитость, проводя время с семьей и участвуя в виртуальных гонках вместе с обычными людьми со всего мира.

Фернандо Алонсо: «Мне нравится Макс. Он приезжает на трассу в четверг, надевает гоночный комбинезон Red Bull, гоняется в субботу и воскресенье, а затем просто уезжает. Дома он участвует в виртуальных гонках или приезжает на этапы GT вместе с отцом. Макс получает удовольствие от автоспорта, но при этом ведёт нормальную жизнь.

Макс из Нидерландов – из страны, у которой не слишком большие традиции в Формуле 1. Макс обычный человек, которому просто нравится автоспорт, и ещё он очень быстр.

У него правильное отношение к делу и к тому, как вести себя на автодроме. Мне нравится такой подход».