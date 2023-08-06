Эдди Джордан: Я бы изменил ситуацию в Ferrari

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В последний раз гонщик Ferrari становился чемпионом Формулы 1 в 2007 году – тогда титул завоевал Кими Райкконен. Эдди Джордан, бывший владелец одноимённой команды, которая сейчас выступает в чемпионате под именем Aston Martin, рассказал, какие действия он предпринял бы на месте руководства Скудерии, чтобы команда смогла вновь бороться за титул.

Эдди Джордан: «Если бы я был их боссом, то сделал бы ровно то, что в своё время сделал Михаэль Шумахер. Он привёл в команду Рори Бёрна, Пэта Симондса [Эдди Джордан оговорился, имея в виду Росса Брауна], и у Ferrari уже был Жан Тодт. Сейчас я могу сказать Ferrari, что у них несколько неправильно выстроена структура.

У них блестящие инженеры, которые умеют строить отличные двигатели и быстрые машины, но Ferrari не хватает тонкой настройки, чтобы превратить гоночную машину в машину, которая будет выигрывать гонки.

Им нужны люди, которые начинали карьеру в картинге и прошли через младшие гоночные серии. Сейчас же в Ferrari работают люди, у которых нет подобного опыта, поэтому в случае проблемной ситуации они не могут сами у себя спросить: «Что я сделал в тот раз, когда такое произошло в Формуле 3? Что я должен сделать теперь?»

Они совершают глупые ошибки, которые влияют на всю команду. Вы меня извините, но я бы действовал очень жёстко, если бы работал в Ferrari. Я могу показаться хвастливым, но я бы изменил ситуацию в Ferrari».