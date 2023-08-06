Фернандо Алонсо: Трудности сделают команду сильнее

Контракт Фернандо Алонсо с Aston Martin действует до конца 2024 года. Испанский гонщик говорит, что в данный момент не задумывается о его продлении и более далеких карьерных перспективах, поскольку сейчас у него и команды есть более насущные задачи.

Фернандо Алонсо: «Результаты этого сезона оказались немного неожиданными, но борьба в первых рядах дарит невероятные ощущения, на которые я надеялся столько лет.

Я не особо задумываюсь о будущем, всё внимание уделяя только этому и следующему году. Цель состоит в том, чтобы наша команда росла, хотя прямо сейчас мы столкнулись с некоторыми препятствиями.

Нам приходится иметь дело с тем, что некоторые соперники прибавили, на некоторых трассах нашей машине не хватает скорости и тому подобные вещи. Но я всегда находил подобные вызовы интересными и полезными для развития команды.

Трудности и препятствия на пути неизбежны, и теперь от нас зависит, как мы их преодолеем. Команда придерживается правильного подхода, и тот факт, что в середине этого сезона мы столкнулись с трудностями, сделает нас только сильнее в будущем. Я настроен достаточно оптимистично.

Я доволен собственной формой в этом году, но, конечно, всегда можно прибавить. Я только шесть месяцев выступаю за команду, поэтому определённо смогу добиться большего».