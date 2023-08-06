Хаккинен: Победы Ферстаппена не будут длиться вечно

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В 2023 году Макс Ферстаппен выиграл десять из двенадцати прошедших этапов. Двукратный чемпион мира Формулы 1 Мика Хаккинен, основываясь на собственном опыте, предположил, что Максу собственное доминирование не кажется скучным, и обнадёжил болельщиков других гонщиков тем, что рано или поздно победная серия Red Bull Racing завершится.

«Когда я побеждал в Формуле 1 и вместе с напарником Дэвидом Култхардом доминировал в 1998 году, сезон казался мне фантастическим, – приводит слова Мики Хаккинена издание Racingnews365. – Мне не было скучно, я уверен, что Макс чувствует то же самое. Ему не скучно, он не считает гонки скучными.

Он постоянно ставит для себя новые планки и достигает их, что здорово. Но я понимаю, что те болельщики, которые не болеют за Макса, считают сезон скучным. Однако для поклонников Макса лучше года и представить невозможно.

Макс и Red Bull побеждают в данный момент – таков автоспорт. Будут ли его победы длиться вечно? Нет, поскольку история повторяет сама себя.

Расстановка сил обязательно изменится. Как скоро это произойдёт? Я не знаю, но могу сказать, что они заслужили успех за проделанную работу. Дайте им насладиться моментом».