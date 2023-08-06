Команды согласовали поправки в технический регламент

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Команды Формулы 1 согласовали поправки в технический регламент, которые должны помочь устранить раскачку машин на прямых. В прошлую среду на заседании Технического консультационного комитета была достигнута договорённость о том, что минимальная высота, на которой располагается днище машины от поверхности трассы, увеличена на 15 миллиметров.

Изначально в FIA предлагали поднять днище на 25 миллиметров – на такой цифре настаивали в Mercedes, однако многие команды, в том числе Red Bull Racing, выступили против, поэтому был найден компромиссный вариант, который в итоге и был утверждён.

«15 миллиметров не так хороши, как если бы мы оставили всё, как есть, но это не так и плохо по сравнению с 25 миллиметрами, которые предлагались изначально, – приводит Racingnews365 комментарий руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера. – Это компромисс, который нам придётся принять в следующем году.

Ничего не остаётся, как принять и найти решение. На протяжении многих лет мы были хороши в подобных вопросах, поэтому справимся и с этим вызовом».