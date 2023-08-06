Кристиан Хорнер: Mercedes постепенно возвращается в игру

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На летний перерыв Red Bull Racing ушла с преимуществом в 97 очков над Ferrari. Руководитель команды Кристиан Хорнер доволен таким отрывом, но отказывается признавать, что судьба титула уже решена.

«Преимущество в чемпионате выглядит обнадёживающим и обеспечивает хорошее настроение перед летним перерывом, но впереди ещё много гонок, – приводит цитату Хорнера Racingnews365. – Ferrari быстры, Mercedes постепенно возвращается в игру. До конца сезона ещё далеко, плюс нас ждёт ещё один этап со спринтом, поэтому мы ничего не принимаем как должное.

Я никогда не говорю, что мы собираемся финишировать первым и вторым в следующей гонке. У нас такой подход к работе: сосредоточенность на текущих задачах и одна гонка за раз».