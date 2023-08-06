Ник де Вриз вернётся за руль 12-13 августа

После Гран При Великобритании в AlphaTauri отказались от услуг Ника де Вриза, заменив его на Даниэля Риккардо. С тех пор голландский гонщик не садился за руль гоночной техники, но на следующей неделе вернётся на трассу.

Ник де Вриз примет участие в гоночном фестивале JACK's Racing Day, который пройдёт на трассе Ассен в Нидерландах. Де Вриз проведёт демонстрационные заезды за рулём машины Формулы 2 команды MP Motorsport 12-13 августа.

Ник де Вриз: «JACK'S Racing Day – одно из самых разнообразных и доступных гоночных мероприятий в Европе. Приятно видеть, что автоспорт пользуется популярностью в Нидерландах».