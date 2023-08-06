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Автоспорт

Тото Вольфф получил травму во время летнего перерыва

Тото Вольфф получил травму во время летнего перерыва

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф травмировал руку, катаясь на горном велосипеде.

Об этом сообщила Сьюзи Вольфф, опубликовав фотографию супруга с гипсом на левой руке. Инцидент произошёл ещё несколько дней назад, но, похоже, Тото пребывает в хорошем настроении и продолжает наслаждаться отдыхом с семьёй во время традиционного летнего перерыва в Формуле 1.

Это уже не первый случай, когда Вольфф получает травмы во время велопрогулок. Летом 2014 года Тото повредил плечо, ключицу, локоть и запястье. Вместе с ним в том же инциденте сломал несколько рёбер Джок Клиа, который тогда был гоночным инженером Льюиса Хэмилтона.

Источник:www.f1news.ru

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