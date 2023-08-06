Тото Вольфф получил травму во время летнего перерыва

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф травмировал руку, катаясь на горном велосипеде.

Об этом сообщила Сьюзи Вольфф, опубликовав фотографию супруга с гипсом на левой руке. Инцидент произошёл ещё несколько дней назад, но, похоже, Тото пребывает в хорошем настроении и продолжает наслаждаться отдыхом с семьёй во время традиционного летнего перерыва в Формуле 1.

Это уже не первый случай, когда Вольфф получает травмы во время велопрогулок. Летом 2014 года Тото повредил плечо, ключицу, локоть и запястье. Вместе с ним в том же инциденте сломал несколько рёбер Джок Клиа, который тогда был гоночным инженером Льюиса Хэмилтона.