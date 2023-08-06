В Формуле 1 отчитались о росте выручки на $243 миллиона

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Компания Liberty Media, владеющая Формулой 1, представила финансовые результаты за второй квартал 2022 года. Из опубликованного отчёта следует, что по сравнению со вторым кварталом 2021-го выручка Формулы 1 выросла на $243 миллиона – c $501 миллиона до $744 миллионов.

Главными драйверами роста выручки в Liberty Media назвали возвращение болельщиков на трибуны, увеличение промоутерских выплат, рост поступлений от продажи прав на телевизионные трансляции и подписки на F1 TV и заключение новых спонсорских контрактов.

Одновременно с этим в Формуле 1 на 19% выросли выплаты командам – если во втором квартале 2021-го все команды суммарно получили $308 миллионов, то в 2022-м выплаты составили уже $368 миллионов.