В Майами увеличат вместимость трибун

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Организаторы Гран При Майами планируют увеличить вместимость трибун перед гонкой следующего года, видя большой спрос на билеты со стороны болельщиков.

За дни дебютного гоночного уик-энда в 2022 году трассу в Майами посетили 240 тысяч человек. В этом сезоне зрителей было ещё больше – 270 тысяч. Организаторы считают, что в 2024-м этот рекорд будет перекрыт, поэтому строят новые места для болельщиков в районе пит-лейн и первого поворота. Таким образом, общая вместимость трибун достигнет 100 тысяч человек.

В 2024-м Гран При Майами пройдёт с 3 по 5 мая. Продажа билетов на этап начнётся в ближайший понедельник.