В Red Bull Racing могут пересмотреть контракт Переса

20

Голландская De Telegraaf сообщает, что в Red Bull Racing могут пересмотреть условия контракта Серхио Переса.

Согласно сведениям газеты, в соглашении мексиканского гонщика с командой есть пункт, который подразумевает изменение контракта, если отставание Переса от напарника Макса Ферстаппена составит 125 очков или больше. Судя по всему, речь не идёт о досрочном расторжении, а о возможности пересмотреть размер зарплаты гонщика и бонусные выплаты.

После двенадцати этапов сезона Серхио Перес как раз отстаёт на 125 очков от напарника. Неизвестно, воспользуется ли команда своим правом на пересмотр соглашения, но в Спа Перес финишировал вторым и удостоился публичной похвалы от руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера.