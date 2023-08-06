В Red Bull сократят поддержку молодых пилотов

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что со следующего сезона команда планирует сократить количество молодых гонщиков, которым оказывает поддержку.

Стремясь найти следующего Себастьяна Феттеля или Макса Ферстаппена, в Red Bull поддерживают семерых гонщиков из двадцати, которые в этом сезоне выступают в Формуле 2, и из них только Аюму Иваса имеет реальные шансы на титул. Хорнер подчеркнул, что в Red Bull начнут сокращать количество гонщиков, которые получают поддержку, оставив только самые яркие таланты.

Кристиан Хорнер: «Успехи нашей программы приходят волнами – так мы получили Себастьяна Феттеля, потом Макса Ферстаппена. Из нашей программы вышли Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс, Пьер Гасли, Алекс Элбон. Мы дали многим возможность попасть в Формулу 1.

В этом году у нас очень много гонщиков в Формуле 2, но я думаю, что мы будем сокращать их количество. Возможно, мы переориентируемся на другие младшие «формулы».

Понимаете, Макс Ферстаппен или Себастьян Феттель не появляются каждый сезон. Мы просто должны быть уверены, что заметим талант, когда он появится».