Auto Motor und Sport: Алонсо ушёл из Alpine из-за Росси

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Лоран Росси, теперь уже бывший исполнительный директор Alpine, спортивного подразделения Renault, был главным инициатором ухода Фернандо Алонсо из заводской команды французского концерна.

Об этом пишет немецкое издание Auto Motor und Sport, анализируя кризисную ситуацию, в которой оказалась Alpine F1 в самый разгар сезона.

В дни бельгийского гоночного уик-энда двукратный чемпион мира, вспоминая прошлогодние события, говорил о том, что переговоры с руководством команды о продлении контракта затягивались, и в итоге он решил перейти в Aston Martin.

Что было дальше, все знают: Алонсо уже шесть раз в этом сезоне поднимался на подиум, тогда как Alpine, в 2022-м занявшая 4-е место в Кубке конструкторов, скатилась на 6-ю строчку командного зачёта, набрав за первые 12 этапов всего 57 очков. Год назад на этой стадии сезона на её счету было 93 очка.

По информации Auto Motor und Sport, именно Росси несёт ответственность за целый ряд ключевых решений, которые привели к нынешней ситуации. Хотя в самой Alpine F1 хотели, чтобы Алонсо остался в команде, Росси сделал всё, чтобы испанец ушёл. После чего команда потратила миллионы, чтобы заполучить Пьера Гасли, в том время выступавшего за AlphaTauri.

Кроме того, в своё время по настоянию Лорана Росси был заключён долгосрочный контракт с Эстебаном Оконом, что тоже обходится Alpine недёшево. Но теперь из команды пришлось уйти её и руководителю Отмару Сафнауэру, и гоночному директору Алану Пермейну, да и сам французский менеджер освобождён от прежней должности и переведён на другую работу.