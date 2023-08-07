Чжоу оценил свои выступления в первой половине сезона

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Гуаньюй Чжоу – единственный дебютант Формулы 1 нынешнего сезона. После тринадцати гонок пилот Alfa Romeo занимает семнадцатое место в личном зачёте с пятью набранными очками. На этапе в Венгрии Чжоу рассказал, как оценивает свои выступления в 2022 году.

«В целом, я вполне доволен тем, как провёл первую половину сезона, – приводит слова Чжоу издание Racingnews365. – Больше всего меня удивило то, что я периодически выхожу в финал квалификации. Я не думал, что в дебютном сезоне у меня будут такие возможности, но само по себе это отличное достижение.

С другой стороны, такие результаты привели к тому, что теперь я выше устанавливаю для себя планку. Несмотря на то, что я дебютант, я всякий раз чувствую разочарование, когда не удаётся выйти из первой части квалификации. Теперь для меня задача минимум – выход во вторую часть, хотя борьба очень плотная.

Я считаю, что достиг большинства целей, а по количеству сходов и аварий даже перевыполнил план! Однако остаются области, над которыми я должен поработать вместе с командой.

В первую очередь я говорю о стартах – с этим у нас серьёзные проблемы – мы стартуем нестабильно. Я считаю, что в этом аспекте мы можем прибавить вместе с командой, и я надеюсь, что вскоре мы решим эту проблему».