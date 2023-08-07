Джек Дуэн надеется, что получит шанс попасть в Формулу 1

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Джек Дуэн надеется, что после побед в воскресных гонках на двух подряд этапах Ф2, позволивших австралийскому пилоту Virtuosi Racing вернуться в число претендентов на титул, его шансы попасть на заметку командам Формулы 1 заметно выросли.

Начало сезона для него сложилось неудачно из-за серьёзных проблем с машиной, и Джеку удалось лишь один раз подняться на подиум. Прошло пять этапов, прежде чем команде удалось с ними разобраться, после чего затем результаты пошли в гору.

В Барселоне в субботу он финишировал в первой пятёрке, в воскресной гонке на Red Bull Ring занял 4-е место, в Сильверстоуне был 3-м в спринте, а в Венгрии и Бельгии становился победителем в основной гонке уик-энда. Теперь 20-летний сын легендарного Мика Дуэна, пятикратного чемпиона мира по мотогонкам, занимает 4-ю строчку личного зачёта в Формуле 2, при этом до окончания сезона остаётся ещё три этапа.

В ходе интервью Speedcafe Дуэну задали вопрос, чувствует ли он интерес со стороны команд чемпионата мира.

«Думаю, да, – ответил Джек. – Вы можете сконцентрироваться только на тех факторах, которые находятся под вашим контролем, и, к счастью, сейчас, когда мне предоставили хорошую машину, я в состоянии показывать, высокие результаты. Именно так было на нескольких последних этапах сезона.

В Спа мне повезло. Хотя, по-моему, мы были среди самых быстрых на трассе, по итогам квалификации я оказался не на той позиции, на какой мог бы быть. Но благодаря автомобилю безопасности вернулся на самую благоприятную позицию.

Если я продолжу выступать на этом уровне и смогу добиться стабильности – а мы знаем, что это непросто – то, будем надеяться, что это в любом случае позволит занять уверенную позицию для любых предложений, какие только могут появиться.

В настоящий момент таких предложений нет. Я делаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть этот чемпионат на трассе. Лучше поздно получить такой шанс, чем никогда. Мне просто нужно продолжать работать настолько эффективно, насколько это возможно, одержать как можно больше побед в этой молодёжной серии, которая готовит гонщиков к Формуле 1.

Надеюсь, это даст мне отличную возможность для движения вперёд. Но, как известно, для этого надо показывать результаты в той серии, в которой я выступаю сейчас, что я и пытаюсь делать».

Перед летним перерывом Джек Дуэн, участник молодёжной программы Alpine и резервный гонщик заводской команды концерна Renault, уступает 38 очков Тео Пуршеру, на этой стадии сезона вышедшему в лидеры личного зачёта.

Следующий, 11-й этап Формулы 2, пройдёт в Зандфорте 26-27 августа.