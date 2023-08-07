Две команды интересуются Алексом Палоу

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Алекс Палоу, занимающий в данный момент первое место в личном зачёте серии IndyCar, заинтересовал две команды Формулы 1 в качестве кандидата на выступления в 2024 году.

Источники сообщают, что в конце июля с менеджерами гонщика провели переговоры представители Williams и AlphaTauri. В случае с Williams очевидно, что в команде ищут замену Логану Сардженту, который явно не оправдал надежд в дебютном сезоне. Что касается AlphaTauri, то и у Юки Цуноды, и у Даниэля Риккардо истекают контракты в конце сезона.

У Палоу уже есть действующий контракт с командой Формулы 1 – Алекс является резервным гонщиком McLaren, поэтому ему нужно будет получить согласие McLaren для выступлений в Формуле 1 за другую команду.