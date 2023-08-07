Ферстаппен: Приятно выиграть поул, но это ничего не даёт

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Макс Ферстаппен, уверенно лидирующий в чемпионате после 10 побед в Гран При, в которых он семь раз стартовал с поула, не готов пожертвовать гоночным темпом машины RB19 ради повышения её скорости в квалификациях.

По субботам соперникам часто удаётся намного ближе подобраться к Ферстаппену, а то и опередить его, как это было в Венгрии, где Льюис Хэмилтон выиграл поул, хотя и с минимальным преимуществом в 0,003 секунды.

Когда двукратного чемпиона мира спросили, хотел бы он, чтобы машина прибавила и на одном быстром круге, голландский гонщик Red Bull Racing ответил: «Думаю, мы можем добиться улучшений, но это скажется на нашем гоночном темпе.

В конце концов очки начисляются по итогам гонки, и для меня, конечно, важно именно это. Приятно выиграть поул, но мне это ничего не даёт – впрочем, мы постараемся найти компромисс».

Один из секретов успеха Макса состоит в его умении беречь резину на дистанции Гран При, и при этом ему удаётся проезжать круги в очень высоком темпе, особенно под конец гонки. Отчасти он объясняет это тем, что ближе к финишу машина становится легче: «Мы стартуем на машине с очень большой топливной нагрузкой, поэтому вполне естественно, что в начале гонки тебе приходится контролировать и темп, и всё остальное.

Можно заметить, что на последнем отрезке дистанции мы всегда можем атаковать более интенсивно, хотя на некоторых трассах это делать сложнее из-за деградации резины.

Когда машина становится легче, это вообще-то неплохо, но просто начинать гонку приходится на тяжёлой машине с полным баком топлива».