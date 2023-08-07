Формула E: Ник Кэссиди перешёл в Jaguar Racing

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В следующем сезоне Формулы E у Jaguar Racing будет полностью новозеландский состав: к Митчу Эвансу присоединится Ник Кэссиди. 28-летний гонщик, в прошлый уик-энд ставший вице-чемпионом электрической серии, заменит Сэма Бёрда в составе заводской команды знаменитого британского автопроизводителя.

Сложно спорить с утверждением, что это будет один из самых сильных составов среди команд чемпионата мира по гонкам на электромобилях: у Митча и Ника на двоих 15 побед, 37 подиумов и 11 поулов.

Минувший сезон был самый успешный в карьере Кэссиди, он до финальной гонки оставался в числе претендентов на титул, а также сыграл ключевую роль в том, что Envision Racing, за которую он выступал с 2020 года, выиграла чемпионат в командном зачёте.

Ник Кэссиди: «Я очень рад, что в 2024 году присоединюсь к Jaguar Racing, и предвкушаю, как буду выступать за команду со столь славной историей успеха в автоспорте.

Этот сезон пока стал самым удачным в моей карьере, и я не могу дождаться дня, когда сяду за руль Jaguar I-TYPE 6 и буду сражаться за очки, подиумы и победы. С нетерпением жду начала сотрудничества с Митчем, который станет моим напарником.

Мы с ним знакомы ещё с детства и соперничали друг с другом в течение многих лет, поэтому я горжусь тем, что теперь мы будем гоняться вместе и надеюсь, что мы постараемся, чтобы Новая Зеландия оставалась на карте мирового автоспорта».