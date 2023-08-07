Гонка в Спа стала самой результативной по числу обгонов

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Прошедшая на прошлой неделе воскресная гонка в Спа стала самой результативной в сезоне по количеству обгонов. Суммарно гонщики провели 72 обгона, из которых 50 были показаны в телетрансляции.

Меньше всего обгонов из прошедших в 2023 году гонок было в Венгрии – 16, и почти все они попали в телевизионный показ – 15. Меньше всего показали обгонов в Монако – 12, хотя гонщики провели на классической городской трассе 22 обгона.

Количество обгонов в воскресных гонках в 2023 году

Этап Общее число обгонов Число обгонов в ТВ-трансляции Бахрейн 37 19 Саудовская Аравия 36 17 Австралия 30 19 Азербайджан 23 19 Майами 60 43 Монако 22 12 Испания 65 42 Канада 20 19 Австрия 63 45 Великобритания 26 17 Венгрия 16 15 Бельгия 72 50