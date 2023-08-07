Лука де Мео: Alpine станет французской Ferrari!

Ситуацию, в которой в разгар сезона оказалась Alpine F1, иначе как кризисной не назовёшь: команда занимает лишь 6-е место в Кубке конструкторов, хотя год назад в это время была на 4-м, и на её счету почти в два раза меньше очков, чем у McLaren, которая располагается на строчку выше. А по сравнению с лидером чемпионата, с Red Bull Racing, у Alpine вообще в пять с лишним раз меньше очков.

Руководство французского концерна Renault решило провести основательные кадровые перестановки в команде, поэтому из неё вынуждены были уйти Отмар Сафнауэр, Алан Пермейн и даже Лоран Росси, занимавший пост исполнительного директора Alpine.

Временно возглавить команду поручено Брюно Фамену, недавно назначенному вице-президентом Alpine, и по его словам, в ближайшее время они не собираются искать замену Сафнауэру.

Тем не менее, Лука де Мео, глава концерна Renault, дал понять, что у него оптимистичный настрой, и в успешном будущем команды в Формуле 1 он не сомневается.

«Наша команда Alpine, выступающая в Формуле 1, станет французской Ferrari! – провозгласил де Мео в эфире Sky Italia, хотя и признал, что ситуация с автоспортом во Франции далеко не лучшая. – В отношении французов к автоспорту слишком мало страсти, но это лишь потому, что у них нет символа, за который они могли бы болеть.

Мы стремимся добиться, чтобы цвета Alpine вызывали страстную эмоциональную реакцию, хотим связать историю команды с этим брендом, чтобы пробудить в болельщиках любовь к этой марке и преданность ей».

Поскольку о том, каким именно способом в Renault и Alpine собираются воплощать эти мечты в реальность, ничего не известно, как и о новых кадровых назначениях в заводской команде Формулы 1, слова исполнительного директора Renault Group пока выглядят как попытка выдать желаемое за действительное. Впрочем, не стоит спешить с выводами, а лучше просто подождать новых решений, которые будут приниматься руководством концерна.