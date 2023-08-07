На «Игора Драйв» прошёл 3-й этап REC

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5 августа на автодроме «Игора Драйв» прошел третий этап Российской серии гонок на выносливость. До участия в четырехчасовом марафоне были допущены 27 экипажей (70 пилотов).

Несмотря на сухую трассу эта гонка запомнится неоднократными выездами автомобиля безопасности из-за аварий и вылетов, многочисленными штрафами и техническими проблемами участников, а также драматичным финалом борьбы за победу в абсолюте между экипажами G-Drive Racing и Capital Racing Team.

Буквально через несколько секунд после старта гонка была приостановлена желтыми флагами из-за завала в первом же повороте, спровоцированного экипажем №126 на BMW (APR Team). В гоночном инциденте пострадали еще два экипажа класса GT – №97 (Iskra Motorsport, Toyota Supra) и №10 (DRTeam, Mercedes AMG). Из этих троих только экипажу под номером 10 удалось восстановить автомобиль и вернуться на трассу, но уже со значительным отставанием в кругах.

Воспользовавшись появлением автомобиля безопасности, многие участники решили совершить первый обязательный пит-стоп, в том числе Роман Русинов на спортпрототипе G-01 (G-Drive Racing, №26), стартовавший с поул-позиции. После возобновления гонки лидерство захватил Mercedes AMG GT3 под номером 13 (Capital RT).

По ходу дистанции лидеры несколько раз обменивались позициями, но ближе к финишу на первой позиции прочно обосновался спортпрототип. За несколько минут до окончания

гонки у G-Drive Racing начались проблемы с двигателем, и Роман Русинов вынуждено свернул в боксы. В лидеры гонки снова вырвался Денис Ременяко (Capital RT).

Русинов быстро вернулся на трассу, но на последнем круге спортпрототип G-01 буквально замер на старт-финишной прямой…

В итоге победителем гонки в абсолютном зачете и в классе GT Pro стал экипаж команды Capital RT на Mercedes под номером 13.

На этом «сюрпризы» в классе GT Pro не заканчиваются. Второе место в классе занял экипаж 19 на Seat Leon (Speedway Ранчо), который только вечером накануне гонки принял решение перейти из класса GT в GT Pro. Как оказалось, это было стратегически верное решение.

Экипаж 63 на Lamborghini Gallardo (Sporа GT) весь уикенд сражался не только с соперниками, но и с техническими неполадками. В результате только третье место в классе.

Желтый Chevrolet Corvette под номером 16 (Thug Runch) не смог

претендовать на подиум, но точно покорил сердца всех зрителей автодрома.

Ещё одна драма разыгралась в боксах команды IYengineering & Mospolytech: её Marussia GT (экипаж №7) получила скрытые повреждения ещё во время квалификации и, к сожалению, после старта с пит-лейн проехала только один круг.

Победителем в самом многочисленном классе GT стала команда KTM Racing Team Russia (экипаж №71). Пилоты Андрей Гончаров и Александр Масленников долго шли к этой победе и на этот раз всё сложилось. Второе место у экипажа №55 (Iskra Motorsport, Toyota GR Supra). На третьей ступеньке подиума расположился экипаж №17 (Академия Ралли, Porsche Cayman 718).

В классе GT Light второй этап подряд побеждает команда OBAGRA Racing Team, экипаж №36 на BMW M3 E36. Второе и третье места остались за командами-дебютантами – экипаж №80 (Shonx S1600, LADA Granta) и экипаж №23 (X-Rays, Mitsubishi Evo IX) соответственно.

В классе GT Am, где выступают сдвоенные экипажи на автомобилях, максимально приближенных к дорожным версиям, победу одержала команда Iskra motorsport 77 в составе Ильи Горина и Константина Здорового на автомобиле Porsche 718 GT4.

В классе CN на этом этапе принимали участие три экипажа. Несмотря на все сложности, в том числе штрафы, заслуженную победу снова одержал опытный экипаж №44 («Гонки и точка»).

В классе СN Pro победил экипаж №26 D-Drive Racing на прототипе G-Drive 01 (Роман Русинов, Вадим Мещеряков), уступив всего 1 круг лидеру Абсолюта.

Анастасия Бендикова, директор АНО Спортивный клуб «АСПАС», генерального организатора REC: «На этом этапе, благодаря организации РОСГОНОК, была атмосфера крупного международного

турнира. "Рука" промоутера российского этапа Чемпионата мира Формулы 1 сделала событие фееричным. Гонка на Игора Драйв не собрала всех участников, которых мы ожидали увидеть на третьем этапе. Два этапа с перерывом в две недели, не позволили как минимум трем сильным экипажам выйти на старт по техническим причинам. Однако я даже этому рада, мы ещё не были готовы к пелетону из более чем тридцати мощных машин. Теперь мы знаем, где у нас будут возникать вопросы, требующие решений. Готовим четвертый этап REC на Moscow Raceway в сентябре».

Помимо спортивной части посетителей Автодрома ждала насыщенная развлекательная программа: зона с гоночными симуляторами, выставка «Автокультура» и RDRC, мастер-классы, активности от партнёров с подарками, а также концерты Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Мари Краймбрери.

Итоги III этапа REC ИГОРА ДРАЙВ 4 ЧАСА

Лидер Абсолютного зачета

Экипаж № 13 Сapital Racing Team, Merсedes AMG GT3 (113 кругов),

Денис Ременяко, Адам Кристодулу

Класс CN

1 место №44 Гонки и Точка, Shortcut (94 круга),

Вадим Верещагин, ТатьянаДобрынина, Дмитрий Соловов

2 место №67 LapTime, Shortcut (78 кругов),

Максим Скорик, Александр Винопал, Артемий Акименков

3 место №40 NRG Motorsport, Shortcut (65 кругов),

Екатерина Капица, Никита Никитин, Алексей Крылов

Класс CN Pro

1 место №26 D-Drive Racing, G-Drive 01, (112 кругов),

Роман Русинов, Вадим Мещеряков

Класс GT Pro

1 место №13 Capital Racing Team, Merсedes AMG GT3 (113 кругов),

Денис Ременяко, Адам Кристодулу

2 место №19 Speedway ранчо, Seat Leon (99 кругов),

Дмитрий Шишко, Пётр Плотников, Виктор Дамуть

3 место №63 SPORA GT, Lamborghini Gallardo GT3, (98 кругов),

Александр Вартанян, Михаэль Белов, Михаил Симонов

Класс GT

1 место №71 KTM Racing Team Russia, KTM X-BOW GT4 (108 кругов),

Андрей Гончаров, Александр Масленников

2 место №55 Iskra Motorsport, Toyota GR Supra GT4 (105 кругов),

Сергей Титаренко, Виктор Титаренко, Алексей Дудукало

3 место №17 Академия Ралли, Porsche Cayman 718 GT4 (104 круга),

Илья Горбатский, Виктор Шайтар

Класс GT Light

1 место №36 OBAGRA Racing Team, BMW M3 E36 (95 кругов),

ВладиславАгнивин, Рустам Рамазонов, Дмитрий Образцов, Антон Евтух

2 место №80 Shonx S1600, LADA Granta (90 кругов),

Андрей Петухов, Татьяна Елисеева, Юрий Аршанский

3 место №23 X-Rays, Mitsubishi Evo IX (86 кругов),

Максим Елизаров, Алексей Веременко, Роман Мануйлов

Следующий этап Российской серии гонок на выносливость пройдет 23 сентября на автодроме Moscow Raceway. Билеты уже в продаже на www.superrace.ru