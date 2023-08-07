Одно из зданий базы Red Bull названо в честь Йохена Риндта

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В прошлом году в Red Bull Racing затеяли расширение базы и строительство новых корпусов для Red Bull Powertrains. Руководитель команды Кристиан Хорнер рассказал, что здание моторостроительного подразделения получило название The Rindt Building в честь австрийского чемпиона мира 1970 года Йохена Риндта, который был близким другом Хельмута Марко.

Кристиан Хорнер: «Мы назвали здание The Rindt Building, поскольку уже прошли ту стадию, когда называли здания по номерам. Команда инвестировала в инфраструктуру для того, чтобы мы могли бороться с нынешними поставщиками Формулы 1 – нам пришлось начинать с нуля двенадцать месяцев назад.

Мы построили завод за 55 недель, поскольку это имеет ключевое значение для будущего. Инвестируя в Red Bull Powertrains, компания Red Bull взяла на себя огромные обязательства перед спортом.

Постепенно всё обретает форму. В Милтон-Кинсе мы уже создали полноценный промышленный кампус. Инвестиции были значительными, мы наняли впечатляющих специалистов в Red Bull Powertrains и они уже напряжённо работают. Первый двигатель вскоре будет запущен».