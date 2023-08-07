Слухи: Сайнс подписал предварительное соглашение с Audi

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Если верить слухам, просочившимся в автоспортивную прессу, Карлос Сайнс не планирует оставаться в Ferrari после истечения срока его действующего контракта.

Вполне авторитетное австралийское издание Auto Action, существующее уже более полувека, пишет, что Карлос заключил предварительные договорённости с Audi. Заводская команда немецкой компании дебютирует в Формуле 1 в 2026 году.

Контракты обоих гонщиков Ferrari истекают только в конце 2024-го, и неудивительно, что Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды, подчеркнул: «В настоящее время контракты с гонщиками не входят с число наших приоритетов». Тем не менее, поговаривают, что в Маранелло уже предложили Шарлю Леклеру новый пятилетний контракт.

При этом Auto Action цитирует слова Сайнса, в дни бельгийского уик-энда сказавшего: «Я предпочитаю начинать сезон, зная, где буду выступать в следующем году. Ведь в этом случае уже не приходится отвлекаться на переговоры о новом контракте, поскольку необходимо полностью сосредоточиться на своей работе на трассе, на работе с командой. Только так можно добиться прогресса.

И хотя до завершения сезон ещё несколько месяцев, правда заключается в том, что как только этот чемпионат закончится, я в полной мере займусь своим будущим. Цель такова: начать чемпионат 2024 года без каких-либо переживаний по поводу перспектив, чтобы мой будущий контракт к тому моменту был подписан и подтверждён».

Как пишет австралийский журнал, ссылаясь на свои источники, Сайнс уже подписал соглашение с Audi, хотя оно носит лишь предварительный характер. Надо понимать, что подобного рода договорённости не являются обязательными, однако, если информация соответствует действительности, она говорит о том, что 28-летний испанский гонщик изучает возможные альтернативные варианты для продолжения карьеры.

Стоит подчеркнуть, что у его отца, Карлоса Сайнса-старшего, давние и очень прочные связи с Audi, за чью заводскую команду он в последние два года выступал в ралли-рейде «Дакар». Разумеется, он знает всех ключевых руководителей автоспортивного подразделения немецкой компании и, вполне вероятно, располагает инсайдерской информацией, связанной с её программой в Формуле 1.

В своё время Сайнс-старший сотрудничал с Red Bull, когда выступал в «Дакаре» за Volkswagen, а австрийский производитель энергетических напитков был спонсором команды. Нет сомнений, что тогда это помогло ему добиться финансовой поддержки Red Bull – говорят, так решил сам Дитрих Матешиц, бывший глава компании, хотя Хельмут Марко, руководитель молодёжной программы Red Bull был от этого не в восторге.

Вполне вероятно, что он вновь использует свой авторитет, чтобы карьера сына получила оптимальное продолжение. Впрочем, нельзя исключать, что Карлос ещё может остаться в Ferrari – надо полагать, отчасти это будет зависеть от прогресса Скудерии во второй части текущего сезона.