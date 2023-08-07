В Liberty Media не сомневаются в успехе гонки в Вегасе

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Гран При Лас-Вегаса, который пройдёт 16-18 ноября, станет первым этапом, который Liberty Media и Формула 1 самостоятельно организуют и продвигают вместе с городскими властями.

Исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей признал, что расходы на организацию Гран При Лас-Вегаса превысили первоначальную смету. Только за второй квартал 2023 года расходы составили семь миллионов долларов США. Тем не менее, в разговоре с инвесторами Грег Маффей выразил уверенность, что городская гонка получится успешной с финансовой и спортивной точек зрения.

Грег Маффей: «Я рад сообщить, что подготовка идёт по графику. Несмотря на рост затрат из-за инфляции, мы не ожидаем сокращения доходов и прибыли. Мы по-прежнему уверены в рентабельности этого невероятного проекта, несмотря на дополнительные капиталовложения, которые мы делаем.

В данный момент строительство паддока завершено на 85%. Наша команда реализовала этот проект в короткие сроки и в условиях инфляции. Большая часть роста затрат связана с расходами для решения проблем местных жителей, а также минимизации сбоев работы компаний, которые находятся на бульваре Лас-Вегас-Стрип.

Мы также дополнительно инвестировали в безопасность и изменение инфраструктуры, чтобы улучшить обзорность для болельщиков. Мы тесно сотрудничаем с властями в Вегасе, а скорость и эффективность реализации проекта свидетельствует о прочности наших отношений».