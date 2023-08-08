Есть ли у Мика Шумахера шансы вернуться в 2024 году?

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Журналисты австрийского издания Motorsport Magazin задались вопросом: есть ли у Мика Шумахера шансы подписать контракт с какой-либо из команд Формулы 1 и вернуться за руль в 2024 году?

Понятно, что пока готового ответа нет, но можно предпринять попытку анализа рынка и возможных изменений на нём применительно к следующему году. Впрочем, беглый взгляд на ситуацию позволяет прийти к выводу, что изменений в составах команд будет немного. Возможно, именно поэтому даже во время летнего перерыва практически нет слухов о возможных переходах гонщиков.

В пяти командах составы останутся без изменений.

Red Bull Racing: Многим бы хотелось сесть за руль машины этой команды, однако вероятность, что в ней появится вакансия, ничтожно мала. Контракт Макса Ферстаппена продлён до 2028 года, а позиции Серхио Переса всё-таки прочнее, чем можно судить по его результатам. Кроме того, формально его контракт истекает только в конце 2024-го, и в команде он пользуется уважением и поддержкой.

Ferrari: В последнее время появились слухи о контрактах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, но пока с уверенностью можно сказать одно: в следующем году оба продолжат выступать за Скудерию.

Обязательства Леклера перед командой истекают в конце 2024-го, а предположения, что в Ferrari уже продлили с ним контракт, не соответствуют действительности. По крайней мере, так утверждает австрийское издание.

Также не стоит верить разговорам о том, что Сайнс якобы уже подписал некие предварительные договорённости с Audi.

Alpine: Контракт Эстебана Окона рассчитан до конца следующего года, а вот с Пьером Гасли ситуация менее определённая, но в 2024-м он продолжит выступать за заводскую команду концерна Renault. О его контракте лишь известно, что он носит многолетний характер, но отсчёт начался только в этом году. Соответственно, как минимум ещё на один сезон он останется напарником Окона.

McLaren: Ситуация Оскара Пиастри такая же, как у Гасли: хотя срок действия его контракта никогда официально не назывался, в 2024-м он продолжит выступать за команду из Уокинга. Известно, что Марк Уэббер, его менеджер, договорился о многолетнем сотрудничестве своего протеже с McLaren, и этот период начался только в 2023 году. А Ландо Норрис ещё в феврале 2022-го продлил контракт до конца 2025-го.

Aston Martin: Одна из причин, по которым Фернандо Алонсо ушёл из Alpine, состояла в том, что там ему предлагали только однолетний контракт. В Aston Martin были рады пойти на долгосрочные отношения с двукратным чемпионом мира, и этот период начался только в 2023 году.

Ситуация с его напарником Лэнсом Строллом и простая, и сложная одновременно. Сложность в том, что команда никогда не объявляла о сроках действия его контракта, но, с другой стороны, всё упрощает тот факт, что он – сын хозяина Aston Martin.

В пяти командах составы не подтверждены

Mercedes: Вообще-то всё говорит о том, что состав команды не изменится. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл продолжат пилотировать её машины и в следующем году. Про контракт Расселла известно лишь, что в 2022-м он подписал многолетний контракт с Mercedes, но также ходят слухи, что в команде решили воспользоваться опционом, который предполагает, что обязательства Джорджа перед ней продлены до 2025 года включительно.

Контракт Хэмилтона истекает в конце этого сезона, но судя по всему, стороны готовы продолжить сотрудничество, и дело лишь в юридических формальностях.

Вероятность, что состав не изменится: 95%

Alfa Romeo/Sauber: У Валттери Боттаса многолетний контракт со швейцарской командой, но поговаривают, что он истекает в конце 2024-го. Контракт Гуаньюя Чжоу составлен по формуле 1 год + 1 год, т.е. предполагался опцион на сезон 2023 года, которым в Хинвиле уже воспользовались. Поскольку китайский гонщик вполне уверенно смотрится на фоне более опытного напарника, у него неплохие шансы остаться в команде ещё на сезон.

Вероятность, что состав не изменится: 85%

Haas F1: Скорее всего, продление контракта с Нико Хюлкенбергом – не более чем формальность. С одной стороны, его действующие договорённости с американской командой рассчитаны на один год, с другой, всё говорит о том, что стороны продолжат сотрудничество.

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas, перед летним перерывом говорил, что хочет сохранить состав без изменений. Впрочем, Кевин Магнуссен в последнее время выступает не слишком убедительно, поэтому лучше не торопиться с выводами.

Вероятность, что состав не изменится: 80%

AlphaTauri: В 2024-м команду ожидают серьёзные перемены. В спортивном плане она должна стать более самостоятельной, в техническом – наоборот, её машины станут ещё больше похожими на шасси Red Bull Racing.

Но вопрос в том, каким будет её состав? Даниэль Риккардо кажется идеальным выбором, и два Гран При в составе AlphaTauri это подтверждают, но захочет ли он оставаться в этой команде ещё на целый сезон?

Он ведь мечтает вернуться в Red Bull Racing, а там вакансия может появиться не раньше 2025-го. Позиции его напарника, Юки Цуноды, вполне прочные благодаря связям с Honda. Тем более, у Red Bull пока нет готовых кандидатов, которые могли бы с успехом его заменить.

Вероятность, что состав не изменится: 80%

Williams: Понятно, что Алекс Элбон останется в команде, поскольку у него многолетний контракт, подписанный только в этом году. К тому же выступает он очень неплохо. С его молодым напарником, Логаном Сарджентом, всё сложнее, поскольку он пока себя не проявил. Впрочем, у Williams американские владельцы, а у Сарджента – американский паспорт, да и ярких претендентов на место в команде вроде бы нет.

Вероятность, что состав не изменится: 75%

На этом фоне шансы Мика Шумахера вернуться на стартовое поле не кажутся высокими. В настоящее время он работает на симуляторе Mercedes, выполняет обязанности резервного гонщика и летом поработал на шинных тестах Pirelli за рулём боевой машины W14.

Но поскольку состав команды из Брэкли скорее всего останется неизменным, остаётся предположить, что Мику при самом удачном стечении обстоятельств может представиться возможность стать напарником Алекса Элбона в Williams. Во-первых, на машинах, построенных в Гроуве, стоят клиентские моторы Mercedes, во-вторых, руководителем Williams теперь стал Джеймс Ваулз, у которого остались тесные связи с Тото Вольффом.

Но сработает ли это, и захотят ли в Williams расстаться с Сарджентом, ещё вопрос.

Непохоже, что Шумахером интересуются в Sauber, а эра Audi пока не наступила. Возвращение в Haas F1 исключено. Таким образом, остаётся вариант с AlphaTauri. Если рассуждать чисто теоретически, то фамилия Мика вполне привлекательна для потенциальных спонсоров, к тому же у него за плечами опыт двух сезонов в Формуле 1.

Петер Байер, в апреле занявший пост исполнительного директора AlphaTauri, подчеркнул: «В конечном итоге все решения принимает Хельмут Марко». При этом известно, что Марко не относится к числу поклонников Мика.

В общем, вероятность вернуться в Формулу 1 в следующем году у Мика вряд ли выше 10%.

Остаётся добавить, что у перспективных молодых гонщиков также не слишком много шансов дебютировать в чемпионате мира. Ни Тео Пуршер, лидер личного зачёта Ф2, ни Фредерик Вести, ни Аюму Иваса, ни Джек Дуэн, ни Виктор Мартен не производят впечатления ярких талантов, какими в своё время были, например, Шарль Леклер или Джордж Расселл.

Также стоит упомянуть Лиама Лоусона, наиболее перспективного гонщика молодёжной программы Red Bull, в настоящее время вполне неплохо выступающего в японской Super Formula. Формально он считается резервным гонщиком Red Bull Racing, но когда встал вопрос о замене Ника де Вриза, то новым напарником Юки Цуноды стал не он, а Даниэль Риккардо.

Алекс Палоу, лидирующий в личном зачёте IndyCar, официально считается резервным пилотом McLaren и уже не раз пилотировал машины команды на тестах. Но в её составе вакансий не предвидятся, а от других команд предложений испанцу пока не поступало.