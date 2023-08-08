Хельмут Марко: Alpine F1 должен купить Майкл Андретти

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Неожиданное решение высшего менеджмента концерна Renault произвести перестановки в руководстве команды Alpine F1 активно комментировалось и в паддоке, и в прессе, и эти разговоры будут продолжаться ещё какое-то время. В том числе по-своему оценивает ситуацию с командой из Энстоуна Хельмут Марко, автоспортивный советник Red Bull – впрочем, предложенный им сценарий вряд ли понравится сотрудникам Alpine.

«Команду Alpine F1 должен купить Майкл Андретти, это стало бы наилучшим вариантом для всех, – заявил Марко. – Тогда в чемпионате по-прежнему останется десять команд, а Renault продолжит участвовать в её работе».

Впрочем, он не исключает и сценарий, при котором Alpine сохранит нынешний статус, к тому же французские силовые установки не так уж много проигрывают по мощности двигателям других производителей.

«Мы не против того, чтобы уравнять все двигатели по мощности, но это надо делать только в том случае, если разница в эффективности действительно велика, а также не в ущерб другим командам, – продолжил Марко. – У FIA есть все данные, и они должны будут объяснить, с чем связана разница в мощности. Всем будет очень интересно узнать, есть ли она в действительности…»

Впрочем, надо полагать, остальным участникам чемпионата более привлекательным покажется первый вариант, предложенный 80-летним австрийцем, хотя его невозможно реализовать, если у Renault иные планы в отношении своей команды. Кстати, именно об этом на днях заявил Лука де Мео, исполнительный директор французского концерна.