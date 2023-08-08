Хюлкенберг: Перерыв нужен для перегруппировки сил

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Бельгийский этап сезона принёс Нико Хюлкенбергу очередные разочарования: из-за технических проблем немецкий гонщик Haas F1 не смог показать нормальный результат в квалификации, после чего команда приняла решение заменить на его машине силовую установку и коробку передач.

Чтобы провести все эти замены механикам Haas пришлось нарушить правило «закрытого парка», поэтому Нико вынужден был стартовать даже не из последнего ряда, а с пит-лейн. В итоге в Спа он финишировал 18-м, но не потому, что смог отыграть пару позиций, а из-за сходов двух соперников, а на трассе Хюлкенберг был последним, кто увидел клетчатый флаг.

Хюлкенберг считает, что за время летнего перерыва команде необходимо произвести своего рода перезагрузку после тяжёлой первой половины сезона, но без срочных мер по модернизации машины добиться более высоких результатом будет невозможно.

В первых пяти гонках сезона пилоты Haas заработали 11 очков, и это можно было считать неплохим началом, однако несмотря на то, что машина VF-23 не раз позволяла выходить в финал квалификации, начиная с этапа в Баку Хюлкенберг и его напарник Кевин Магнуссен ни разу не смогли добраться до призовой десятки. Главная проблема в том, что на дистанции гонки машина Haas слишком интенсивно расходует ресурс резины – уровень её деградации очень высок, из-за чего порой приходилось проводить лишние пит-стопы.

«Бельгийский уик-энд был крайне неудачным, его нужно оставить в прошлом, произвести перезагрузку, перегруппировать силы команды и после летнего перерыва вернуться, став хотя бы немного сильнее, – приводит слова Нико издание Racer. – Будем на это надеяться. Нам действительно необходим этот перерыв, но что нам нужно ещё больше, так это как-то модернизировать машину.

Мы должны добиться по-настоящему хороших результатов, они нам необходимы. На этапе в Спа вновь в полной мере проявились недостатки нашей машины, именно поэтому ни в одной из сессий мы не были конкурентоспособны. Впереди много работы.

Полагаю, мы понимаем суть и причины происходящего, но решить проблемы и заметно прибавить не так просто, это сложная комплексная задача. Я считаю, что мы ещё можем добиться улучшения ситуации, но трудно сказать, в какой мере. Посмотрим, но это зависит только от нас – мы просто обязаны прибавить. Впрочем, понятно, что это долгосрочная программа».