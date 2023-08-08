Ландо Норрис признался в любви к мотогонкам

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Ландо Норрис – один из самых быстрых и талантливых пилотов современной Формулы 1, однако его интерес к техническим видам спорта не ограничивается только автогонками. В минувший уик-энд он и его напарник по McLaren Оскар Пиастри побывали на этапе MotoGP в Сильверстоуне, встречались с героями этого чемпионата, после чего поделились своими впечатлениями.

Британский этап чемпионата мира по мотогонкам собрал более 100 тысяч зрителей, среди которых были и гонщики McLaren, но они, конечно, относились к разряду VIP-персон, поэтому для них был открыт доступ в боксы команд.

В частности, Ландо активно общался с Франко Морбиделли и Фабио Квартатаро, гонщиками заводской команды Yamaha, и с французом они даже обменялись шлемами.

«Мне бы и самому хотелось бы попробовать погоняться на двух колёсах, но только на более медленных мотоциклах», – признался Норрис в любви к этому виду спорта. Поскольку он был свидетелем, как Давид Алонсо, выступающий за испанскую команду Aspar Team на мотоцикле Gas Gas, выиграл гонку в молодёжной категории Moto3, хотя стартовал последним, то прорыв 17-летнего колумбийца через весь пелотон показался Ландо по-настоящему захватывающим зрелищем.

«Гонка Moto3 была самым безумным шоу, которое я когда-либо видел! – сказал Норрис. – Я бы хотел чаще смотреть мотогонки, я их просто обожаю!»

В любом случае для Ландо это далеко не первое знакомство с MotoGP, ведь он следит за этим чемпионатом с 13 лет и не раз признавал, что одним из его кумиров всегда был Валентино Росси.