Автоспорт
Маттиа Бинотто может возглавить Alpine F1
Маттиа Бинотто, бывший руководитель команды Ferrari, получил предложение от Луки де Мео, исполнительного директора Renault Group, возглавить команду Alpine F1. Об этом пишут французские источники, в частности, L’Auto Journal.
В дни бельгийского гоночного уик-энда, который стал последним для Отмара Сафнауэра на посту руководителя заводской команды Renault, Бинотто был замечен в паддоке автодрома в Спа, после чего также остался на шинные тесты Pirelli.
Лео Турини, известный итальянский журналист, в своём блоге подчеркнул, что подобное развитие событий его не удивляет: «Во Франции поговаривают, что Бинотто уже достиг договорённостей с Alpine. Я пишу об этом, поскольку это меня не удивляет.
Я знаю Маттиа почти 30 лет, он умный парень, хотя, возможно, его несколько портит завышенная самооценка. На протяжении нескольких лет он руководил Ferrari – тогда сбылась его мечта. Впрочем, другие его мечты осуществить не удалось, в том числе по его собственной вине.
Он допускал ошибки, но при этом не всегда чувствовал поддержку. Он доверялся не тем людям, а общаться с ним порой было крайне сложно. Некоторые его высказывания вызвали у людей жажду мщения.
Но повторюсь, нет сомнений в том, что он умный человек. Если в лице Луки де Мео он обретёт своего рода наставника и научится слушать других, он способен добиться больших успехов».
Если Бинотто действительно решится на переезд из солнечной Италии на берега туманного Альбиона, то будет интересно понаблюдать за продолжением приключений итальянцев в Великобритании, ведь до него были, например, Альдо Коста и Лоренцо Сасси, прекрасные инженеры, которые по тем или иным причинам пришлись не ко двору в Маранелло, но затем продолжили успешную карьеру в Mercedes.