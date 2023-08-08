Маттиа Бинотто может возглавить Alpine F1

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Маттиа Бинотто, бывший руководитель команды Ferrari, получил предложение от Луки де Мео, исполнительного директора Renault Group, возглавить команду Alpine F1. Об этом пишут французские источники, в частности, L’Auto Journal.

В дни бельгийского гоночного уик-энда, который стал последним для Отмара Сафнауэра на посту руководителя заводской команды Renault, Бинотто был замечен в паддоке автодрома в Спа, после чего также остался на шинные тесты Pirelli.

Лео Турини, известный итальянский журналист, в своём блоге подчеркнул, что подобное развитие событий его не удивляет: «Во Франции поговаривают, что Бинотто уже достиг договорённостей с Alpine. Я пишу об этом, поскольку это меня не удивляет.

Я знаю Маттиа почти 30 лет, он умный парень, хотя, возможно, его несколько портит завышенная самооценка. На протяжении нескольких лет он руководил Ferrari – тогда сбылась его мечта. Впрочем, другие его мечты осуществить не удалось, в том числе по его собственной вине.

Он допускал ошибки, но при этом не всегда чувствовал поддержку. Он доверялся не тем людям, а общаться с ним порой было крайне сложно. Некоторые его высказывания вызвали у людей жажду мщения.

Но повторюсь, нет сомнений в том, что он умный человек. Если в лице Луки де Мео он обретёт своего рода наставника и научится слушать других, он способен добиться больших успехов».

Если Бинотто действительно решится на переезд из солнечной Италии на берега туманного Альбиона, то будет интересно понаблюдать за продолжением приключений итальянцев в Великобритании, ведь до него были, например, Альдо Коста и Лоренцо Сасси, прекрасные инженеры, которые по тем или иным причинам пришлись не ко двору в Маранелло, но затем продолжили успешную карьеру в Mercedes.