Монтойя: На RB19 мог бы побеждать не только Ферстаппен

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Хуан-Пабло Монтойя полагает, что за рулём такой машины, как RB19, не только Макс Ферстаппен, но ещё семь или восемь гонщиков современной Формулы 1 вполне могли бы выиграть титул.

На летний перерыв команда Red Bull Racing ушла, уверенно лидируя в обоих зачётах чемпионата: Ферстаппен и Серхио Перес выиграли все 12 уже состоявшихся гонок сезона, и не исключено, что в этом году будет побит старый рекорд, установленный McLaren ещё в 1988-м, когда Айртон Сенна и Ален Прост одержали 15 побед на 16 этапах.

Разумеется, как тогда, так и сейчас, такое доминирование объяснялось не только мастерством гонщиков, но и эффективностью машины. Монтойя не сомневается: за рулём RB19 почти у половины участников чемпионата были бы реальные шансы на победы.

«Ферстаппен сейчас отлично справляется с делом, он кажется непобедимым, как в своё время Льюис Хэмилтон, когда выигрывал всё подряд, – приводит слова бывшего гонщика Williams и McLaren колумбийское издание Semana. – Такова реальность. Макс – очень хороший гонщик, но в настоящее время он пилотирует лучшую машину.

Его скорость сейчас не выше, чем два года назад. Вероятно, она осталась на прежнем уровне, но только вот машина стала намного быстрее. Есть ещё примерно семь или восемь гонщиков, которые на месте Макса тоже могли бы стать чемпионами вместе с Red Bull.

Например, Перес, Хэмилтон, Сайнс, Леклер, Норрис вполне могли бы бороться за титул. Понятно, что если ты не достаточно хорош как гонщик, то это уже будет сложнее, ведь чем ты лучше как профессионал, тем выше шансы оказаться в хорошей команде. Например, Ландо – отличный гонщик, и в этом году команда McLaren здорово прибавила, но вместе с Red Bull он, вероятно, уже стал бы чемпионом».

Кроме того, Монтойя слегка покритиковал Хэмилтона, который считает, что победы даются Ферстаппену слишком легко: «Когда Льюис побеждал, он говорил, что машина не давала ему особого преимущества. На самом деле преимущество Mercedes было таким же большим, как сейчас у Red Bull. Я вовсе не хочу сказать, что Хэмилтон недостаточно хорош – напротив, он великолепный гонщик. Но реальность этого спорта такова, что ты должен располагать лучшей машиной».