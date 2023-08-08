Найджел Мэнселл отмечает 70-летие

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Ход времени неумолим, у каждой эпохи свои герои, и если в наши дни провести среди болельщиков опрос и на его основе составить десятку лучших гонщиков всех времён и народов, то ещё не факт, что в неё попадёт Найджел Мэнселл.

Но в десятку лучших представителей Великобритании, в разные годы выступавших в Формуле 1, чемпион мира 1992 года точно войдёт, в этом можно не сомневаться.

Да, он выиграл «всего» один титул, хотя их могло быть и больше, но не сложилось. Не будем забывать, что он дебютировал в чемпионате мира за рулём Lotus, когда ему было уже 27 лет, и нельзя сказать, что его считали особо перспективным. Но что всегда отличало Найджела Мэнселла, так это непоколебимая вера в себя и свои силы.

Он одержал свою первую победу только с 75-й попытки – это был Гран При Европы, проходивший в октябре 1985-го на британском автодроме в Брэндс-Хэтч, но зато потом его было не остановить. Статистика выступлений Мэнселла в Ф1 впечатляет: 31 победа, 32 поула, 59 подиумов и 30 лучших кругов.

Он был быстрым на трассах любых типов и конфигураций, причём в любых условиях. Но не все помнят, как он к этому шёл: например, в молодости будущему Командору ордена Британской империи пришлось заложить свой дом в Бирмингеме ради того, чтобы выступать в Формуле 3, и хотя его агрессивный стиль пилотирования начинал формироваться уже тогда, как раз в этой серии ему мало чего удалось добиться.

Деньги вскоре кончились, а никаких предложений от команд не было, но несмотря на это Мэнселл упорно тренировался, работал над улучшением физической формы и не отказывался ни от каких, даже не слишком интересных вариантов, и через какое-то время добился своего, получив шанс поработать на тестах за рулём машины Lotus.

При этом британская пресса в 1980-м писала о нём буквально следующее: «Можно назвать многих гонщиков, которые больше Мэнселла заслуживают места в Lotus…» Но он на это не обращал внимания.

Выступая за Lotus, Найджел уже в 1981-м, в своём первом полном сезоне в Ф1, поднялся на подиум, затем повторил это в следующем году и уже тогда многие гонки проводил впечатляюще ярко, что позволило ему перейти в Williams – вот тогда он и открыл счёт победам.

Мэнселл мог стать чемпионом мира уже в 1986-м, но в финале сезона в Австралии под конец дистанции на его Williams взорвалась шина. У него был шанс выиграть титул в 1987-м, но он разбил машину в квалификации на Сузуке и из-за полученных травм вынужден был пропустить два последних этапа сезона. А титул достался Нельсону Пике, его напарнику по команде Williams.

В 1989-м и 1990-м Мэнселл выступал за Ferrari, но это были не лучшие годы в истории Скудерии, а после этого вернулся в Williams и наконец-то получил машину, которая позволила ему показать всё, на что он способен. В 1991-м Найджел стал вице-чемпионом, проиграв только Айртону Сенне, но в следующем сезоне одержал 9 побед в 16-ти Гран При и наконец-то стал чемпионом мира.

Это был пик его карьеры в Формуле 1, после чего он решил попытать счастья в заокеанской серии IndyCar и с первой попытки выиграл титул и там.

На родине его звали «Биг Найдж», в Италии – «Иль Леоне», т.е. «лев», и это неспроста. Сегодня Найджел Мэнселл отмечает 70-летний юбилей, и весь мир автоспорта поздравляет одного из прославленных британских чемпионов. Нам остаётся только присоединиться!